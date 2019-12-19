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  • 19.12.2019 15:40
  • Son Güncelleme: 19.12.2019 15:42

100 bin konut başvurusu nasıl yapılır? TOKİ kuraları ne zaman çekilecek? e-Devlet başvuru ekranı

100 bin konut başvurusu nasıl yapılır? Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından 100 bin sosyal konut müjdesi vatandaşlara yakın zamanda duyuruldu. Yatay mimari anlayışla, mahalle ve komşuluk kültürüne uygun 2+1 ve 3+1 planında inşa edilecek olan 100 bin sosyal konut başvuruları pazartesi günü başladı. 6 Aralık 2019 -15 Ocak 2020 tarihleri arasında başvurular tamamlanacak ve ardından kura tarihleri belirlenecek. Vatandaşlar bu kapsamda TOKİ kuraları ne zaman çekilecek sorusuna yanıt arıyor. İşte TOKİ e-Devlet başvuru ekranı...

TOKİ 100 bin konut başvurusu nasıl yapılır?

TOKİ 100 bin sosyal konut kuraları ne zaman çekilecek? TOKİ'nin yeni projesi olan ve başvuruları pazartesi günü başlayan 100 bin sosyal konut projesine vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. e-Devlet üzerinden 100 bin konut projesine başvurular rahatlıkla yapabiliyor. Başvuru yapmak isteyen vatandaşlar özellikle şu günlerde TOKİ 100 bin konut başvurusu nasıl yapılır sorusuyla ilgili araştırma yapıyor. İşte başvuru hakkında bilinmesi gerekenler...

TOKİ 100 BİN KONUT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından, dar gelirli vatandaşlara yönelik, "100 Bin Sosyal Konut Projesi" kapsamında inşa ettirilecek konutlara başvurular, Dijital Türkiye Portalı (e-Devlet kapısı) üzerinden de yapılabiliyor.

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