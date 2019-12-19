TOKİ 100 bin sosyal konut kuraları ne zaman çekilecek? TOKİ'nin yeni projesi olan ve başvuruları pazartesi günü başlayan 100 bin sosyal konut projesine vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. e-Devlet üzerinden 100 bin konut projesine başvurular rahatlıkla yapabiliyor. Başvuru yapmak isteyen vatandaşlar özellikle şu günlerde TOKİ 100 bin konut başvurusu nasıl yapılır sorusuyla ilgili araştırma yapıyor. İşte başvuru hakkında bilinmesi gerekenler...

TOKİ 100 BİN KONUT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından, dar gelirli vatandaşlara yönelik, "100 Bin Sosyal Konut Projesi" kapsamında inşa ettirilecek konutlara başvurular, Dijital Türkiye Portalı (e-Devlet kapısı) üzerinden de yapılabiliyor.

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