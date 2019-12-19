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  • 19.12.2019 14:51
  • Son Güncelleme: 19.12.2019 14:55

Bakan Selçuk duyurdu: , ve gazi yakınlarının ları yarın yapılacak

Son dakika haberi... Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, "572 , ve mızın larını yarın gerçekleştireceğiz." dedi.

Bakan Selçuk duyurdu: Atamalar yarın yapılacak
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, , ve gazi yakınlarının larına yönelik açıklama yaptı.

Bakan Selçuk, açıklamasında "572 şehit yakını, gazi ve gazi yakınımızın atamalarını yarın gerçekleştireceğiz." ifadelerine yer verdi.

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