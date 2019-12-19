Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarının atamalarına yönelik açıklama yaptı.
Bakan Selçuk, açıklamasında "572 şehit yakını, gazi ve gazi yakınımızın atamalarını yarın gerçekleştireceğiz." ifadelerine yer verdi.
Bakan Selçuk, açıklamasında "572 şehit yakını, gazi ve gazi yakınımızın atamalarını yarın gerçekleştireceğiz." ifadelerine yer verdi.
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