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  • 19.12.2019 12:28
  • Son Güncelleme: 19.12.2019 12:32

Özel sektöre büyük müjde! Yatırımları katlayacak düzenleme geliyor

Özel sektör tarafından yapılan yatırımların önünün açılması ve bu yatırımlara yönelik hukuki güvencenin artırılması için yeni düzenleme geliyor. Çalışmalar ile koordinasyonunda yürütülüyor.

Özel sektöre büyük müjde! Yatırımları katlayacak düzenleme geliyor

Türkiye'de özel sektör yatırımlarının önünün açılması, bu yatırımlara yönelik hukuki güvencenin artırılması ve kamu düzenlemelerinin ilgili tarafların katkısıyla oluşturulması için mevzuat düzenlemesi hazırlığı yapılıyor.

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi koordinasyonunda, özel sektör yatırımcı güvenini pekiştirecek ve yatırımların hızlanmasının önündeki engelleri kaldıracak kapsamlı bir mevzuat düzenlemesi için çalışma yürütülüyor.

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