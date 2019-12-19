SPK haftalık bülteni yayımlandı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Garanti Bankası'nın 25 milyar lira tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı.

SPK haftalık bültenine göre, kurul, Akdeniz Faktoring'in 286 milyon lira, Global Yatırım Holding'in 250 milyon lira, Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın 2 milyar lira, Garanti Bankası'nın 25 milyar lira tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu, Yatırım Varlık Kiralama'nın 150 milyon lira, ZKB Varlık Kiralama'nın 150 milyon lira tutarındaki yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikası ihracı başvurusunu, Halk Varlık Kiralama'nın 1 milyar lira tutarındaki diğer kira sertifikası ihracı başvurusunu onayladı.

MMC Sanayi ve Ticari Yatırımlar'a 38 bin 308 lira, Marka Yatırım Holding'e 76 bin 616 lira, Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığına toplam 107 bin 577 lira idari para cezası uygulanmasına karar veren kurul, Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 54 internet sitesine erişimin engellenmesi için hukuki işlemlerin yapılmasını kararlaştırdı.

SPK, kurulun III-62.3 sayılı "Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunacak Gayrimenkul Değerleme Kuruluşları Hakkında Tebliğ" in Geçici 2'nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "son takvim yılı" ifadesi ile ilgili oluşan tereddütlerin giderilmesi amacıyla söz konusu geçici madde hükmünden yararlanmak isteyen gayrimenkul değerleme kuruluşlarının 2018 yılını esas alarak, maddede öngörülen şartı sağladıklarına ilişkin gerekli bilgi ve belgelerle birlikte en geç 31 Aralık 2020 tarihine kadar kurula başvurmaları gerektiğinin duyurulmasına da karar verdi.