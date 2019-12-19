Antalya'da hobi olarak başladığı el işlerini geliştiren Sanem Çizme, dükkan açıp kendi işini kurdu. Ürünlerinin tamamen el emeği olduğunu söyleyen Çizme, "Takılar, tokalar, kilim dokuma aparatı, yün asistanı, tekstil ürünleri, ahşap çantalar, el yapımı bebekler, üzerlikler, pazar çantaları satıyorum" dedi. Bir sonraki hedefinin hobi el işi atölyeleri kurmak olduğunu anlatan Çizme, "Makrame, duvar süsü, kilim dokuma, çanta, ahşap oyma atölyesi gibi projelerimi hayata geçirmek istiyorum" diye konuştu.
- Ekonomi
- 19.12.2019
- Gazete
Hobiydi işi oldu! El emeği ürünleri dükkanında satıyor
Antalya'da hobi olarak başladığı el işlerini geliştiren Sanem Çizme, dükkan açıp kendi işini kurdu. Ürünlerinin tamamen el emeği olduğunu söyleyen Çizme, "Takılar, tokalar, kilim dokuma aparatı, yün asistanı, tekstil ürünleri, ahşap çantalar, el yapımı bebekler, üzerlikler, pazar çantaları satıyorum" dedi.
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