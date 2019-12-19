Altın fiyatlarında hareketlilik yaşanmaya devam ediyor. Bu kapsamda gram, çeyrek ve tam altın fiyatları, 19 Aralık Perşembe gününün en çok araştırılanları arasında yer alıyor. İstanbul Kapalıçarşı'da, dünkü kapanışta çeyrek altın 456,00 lira, Cumhuriyet altını 1.866,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise yüzde 0,36 yükselişle 280,20 liradan işlem görmüştü. İşte 19 Aralık anlık çeyrek ve gram altın alış satış fiyatı...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?