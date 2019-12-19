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  • 19.12.2019 14:08
  • Son Güncelleme: 19.12.2019 14:12

Bakanlık açıkladı! Milyonlarca ev sahibi ve kiracıyı ilgilendiriyor | nedir, nereden alınır?

; ev alım, satım ve kiralama işlemlerinde 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren şartı aranacağını duyurdu.

Milyonlarca ev sahibi ve kiracıyı ilgilendiriyor

, 1 Ocak 2020 itibarıyla olmayan bina ve bağımsız bölümlere ilişkin alım, satım ve kiralama yapılamayacağını açıkladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 1 Ocak 2020 itibarıyla binalar veya bağımsız bölümlere ilişkin alım, satım ve kiralama işlemlerinde enerji kimlik belgesi düzenlenme şartının aranacağını bildirdi.

Bakanlığın internet sitesinden yapılan açıklamada, "Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği"ndeki enerji kimlik belgesi uygulamasına ilişkin detaylara yer verildi.

Açıklamada, "1 Ocak 2020 itibarıyla binalar veya bağımsız bölümlere ilişkin alım, satım ve kiraya verme ile ilgili iş ve işlemlerde enerji kimlik belgesi düzenlenmiş olması şartı aranacaktır. Binanın veya bağımsız bölümün satılması veya kiraya verilmesi safhasında, mal sahibi enerji kimlik belgesinin bir suretini alıcıya veya kiracıya verir." ifadesi kullanıldı.

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