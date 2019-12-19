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  • 19.12.2019 09:11
  • Son Güncelleme: 19.12.2019 09:14

1 Ocak'tan itibaren zorunlu olacak! sahipleri dikkat, dolandırıcılar fırsat kolluyor

Binalarda 1 Ocak'tan itibaren zorunlu olacak. Enerji kimlik belgesi olmadan ev kiralama ya da satışı mümkün olmayacak. Bu durumu fırsat bilen bazı dolandırıcıların, enerji kimlik belgesi alamayacak durumdaki binalara sahte belge düzenleme sözü vererek yüksek bedel talep ettiği ortaya çıktı.

Meskenlerde enerji kimlik belgesi mecburiyeti, 1 Ocak 2020 itibarıyla başlıyor. Bu tarihten sonra enerji kimlik belgesi olmayan binaların alım-satım işlemi yapılamayacak. Bu mecburiyet sebebiyle son dönemde binalarına enerji kimlik belgesi almak isteyenler, yetkili kurumlarda yığılmalara sebep oldu. Yapılarda Enerji Verimliliği Derneği (VERİMDER), bu aşamada vatandaşları sahte kimlik belgesi vererek vatandaşı kandıranlara karşı uyardı. VERİMDER İcra Kurulu Başkanı Prof. Emre Alkin "VERİMDER olarak yaptığımız araştırmalarda düşük sınıf enerji kimlik belgesi alması gereken binaların yüksek sınıf enerji kimlik belgesi aldığına rastladık. Aslında D sınıfına sahip olması gereken bir birayı B sınıfı gibi gösterebiliyorlar. Bu konuda sahteciliğe dikkat edilmeli." dedi.

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