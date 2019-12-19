Meskenlerde enerji kimlik belgesi mecburiyeti, 1 Ocak 2020 itibarıyla başlıyor. Bu tarihten sonra enerji kimlik belgesi olmayan binaların alım-satım işlemi yapılamayacak. Bu mecburiyet sebebiyle son dönemde binalarına enerji kimlik belgesi almak isteyenler, yetkili kurumlarda yığılmalara sebep oldu. Yapılarda Enerji Verimliliği Derneği (VERİMDER), bu aşamada vatandaşları sahte kimlik belgesi vererek vatandaşı kandıranlara karşı uyardı. VERİMDER İcra Kurulu Başkanı Prof. Emre Alkin "VERİMDER olarak yaptığımız araştırmalarda düşük sınıf enerji kimlik belgesi alması gereken binaların yüksek sınıf enerji kimlik belgesi aldığına rastladık. Aslında D sınıfına sahip olması gereken bir birayı B sınıfı gibi gösterebiliyorlar. Bu konuda sahteciliğe dikkat edilmeli." dedi.