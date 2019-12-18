Öğrenciye 7.420 TL destek Milli Eğitim Bakanlığı'nca, özel okullarda ve meslek liselerinde okuyan öğrencilere 2019-2020 yılında sağlanacak eğitim destekleri belli oldu. İlkokul 2-3-4'üncü sınıflar için 3 bin 960, ortaokul 6-7-8'inci sınıflar için 4 bin 610, 10-11-12'nci sınıflar için de 4 bin 610 lira destek verilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı'nca, özel okullarda ve meslek liselerinde okuyan öğrencilere 2019-2020 yılında sağlanacak eğitim destekleri belli oldu. İlkokul 2-3-4'üncü sınıflar için 3 bin 960, ortaokul 6-7-8'inci sınıflar için 4 bin 610, 10-11-12'nci sınıflar için de 4 bin 610 lira destek verilecek. Meslek liselilere ise 7 bin 420 liraya varan destek sağlanacak. TÜM MANŞETLER