Ihlamur 200 liraya çıktı Kış aylarının vazgeçilmez içeceği olan ıhlamurun kilo fiyatı, gram altın fiyatına yaklaştı, 200 lirayı buldu. Fiyatların kış aylarında ciddi derecede arttığını belirten ıhlamur satıcısı Adnan Kurtuluş, "Kıştan dolayı ıhlamur fiyatları, toplaması güç bir bitki olduğu için artıyor. Şu anda yaprağı 150 liraya, çiçeği ise 200 liraya satılıyor" dedi.

Kış aylarının vazgeçilmez içeceği olan ıhlamurun kilo fiyatı, gram altın fiyatına yaklaştı, 200 lirayı buldu. Fiyatların kış aylarında ciddi derecede arttığını belirten ıhlamur satıcısı Adnan Kurtuluş, "Kıştan dolayı ıhlamur fiyatları, toplaması güç bir bitki olduğu için artıyor. Şu anda yaprağı 150 liraya, çiçeği ise 200 liraya satılıyor" dedi. TÜM MANŞETLER