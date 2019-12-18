Asgari ücrette işçiye 2.331 TL kriteri Asgari ücrette üçüncü buluşma yapıldı. TÜİK, komisyona, bir çalışan için aylık gıda harcama tutarını sundu: Hafif iş kolu için 1.940, orta iş kolu için 2.086, ağır iş kolu için ise 2.331 lira.

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2020'de uygulanacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında üçüncü kez toplandı. Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder başkanlığında TİSK'te toplanan komisyonda, TÜİK temsilcileri, asgari ücret tespitinde dikkate alınan, bir işçinin aylık gıda harcama tutarını paylaştı. Buna göre; TÜİK, bir çalışanın aylık gıda harcama tutarını hafif iş kolu için bin 940, orta iş kolu için 2 bin 86, ağır iş kolu için ise 2 bin 331 lira olarak belirledi. TÜİK, geçen yıl ise bir işçinin asgari geçim tutarını ağır işlerde 2 bin 213 lira orta işlerde bin 978 lira hafif işlerde bin 841 lira olarak hesaplamıştı.