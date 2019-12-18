KYK borçlarının yeniden yapılandırılması adımlar atıldı. Milyonların beklediği KYK borçları ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak daha önce yaptığı açıklamada KYK borçları ile ilgili çalışmaların sürdüğünü belirtmişti. Bu gelişmelerin ardından bugün gelen son dakika haberi ile birlikte konuyla ilgili akıllarda kalan soru işaretleri giderildi. Mevcut borcu üzerine faiz işleyen kişilerin faiz borçlarının silinmesi ve yeniden taksitlendirilmesi sağlanacak. Uzun süredir KYK borcu olanların beklediği çalışmanın birçok kişi için ödeme kolaylığı sağlaması beklenmektedir. "KYK kredi borçları silinecek mi? KYK kredi borcu nereden öğrenilir?" soruları araştırılmaya başlandı.

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