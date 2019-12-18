Asgari ücret 2020'de ne kadar olacak? Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2020'de uygulanacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında üçüncü kez toplandı. Toplantıda, TÜİK temsilcileri asgari ücret tespitinde dikkate alınan bir işçinin aylık gıda harcama tutarını komisyonla paylaştı. Asgari ücrette son viraja girildi. Komisyon dördüncü ve son toplantısını gerçekleştirecek. Peki, Asgari ücret ve AGİ 2020'de ne kadar olacak? TÜİK 2020 Asgari ücret rakamları ne kadar? İşte son gelişmeler...

TÜİK 2020 ASGARİ ÜCRET RAKAMLARI NE KADAR?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerini komisyonla paylaştı. Buna göre, ağır statüde çalışan işçinin aylık gıda harcaması 2 bin 331 lira, orta statü için 2 bin 86 lira, hafif statü içinse bin 940 lira olarak belirlendi.

ASGARİ ÜCRET 4. TOPLANTI NE ZAMAN?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2020'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme görüşmeleri kapsamında ilk iki toplantısını gerçekleştirdi. Komisyon, üçüncü toplantısını bugün TİSK'in ev sahipliğinde gerçekleştiriyor. Dördüncü ve son toplantı ise Bakanlığın ev sahipliğinde, bu ayın son haftasında yapılması planlanıyor. Son toplantının ardından 2020'de geçerli olacak asgari ücret rakamı açıklanacak.