Son Dakika Haberleri: Asgari ücret ve AGİ zammı için en son haberler gelmeye devam ediyor. Basına kapalı yaklaşık 2 saat süren toplantının ardından, Çalışma Genel Müdürü Önder, TİSK Genel Sekreteri Koç, Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Irgat basın mensuplarına açıklama yaptı. Önder, toplantıda TİSK heyetinin ekonomiye ve çalışma hayatına bakış açısıyla ilgili bir sunum yaptığını, ardından TÜİK temsilcisinin komisyonu bilgilendirdiğini belirtti. TÜİK temsilcileri, asgari ücret tespitinde dikkate alınan, bir işçinin aylık gıda harcama tutarını Asgari Ücret Tespit Komisyonu'yla paylaştı. TÜİK hafif iş kolu için 1.940 TL, orta iş kolu için 2086 TL, ağır iş kolu içinse 2.331 TL asgari ücret önerdi. Takvim.com.tr olarak asgari ücret tespit komisyonu toplantısı öncesinde masada bulunan zam oranlarını sizler için derledik.

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