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  • 17.12.2019 18:08
  • Son Güncelleme: 17.12.2019 18:08

Haberleri: ve ler - 2020 yılı asgari ücret ve AGİ zam oranları belli oldu!

Haberleri: ve mı son olarak haber gelmeye devam ediyor. Asgari ücret ve AGİ zam oranı hakkında bugün son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Türkiye İstatistik Kurumu () temsilcileri, asgari ücret görüşmesinde dikkate alınan bir işçinin aylık gıda harcama tutarını Asgari Ücret Tespit Komisyonuna sundu. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2020'de uygulanacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında üçüncü kez toplandı.TÜİK hafif iş kolu için 1.940 TL, orta iş kolu için 2086 TL, ağır iş kolu içinse 2.331 TL asgari ücret önerdi. Asgari ücret pazarlığı TÜİK'in bu rakamları üzerinden yürüyecek. Son gelen açıklama asgari ücret teklifinin beklentilerin altında olduğunu gösteriyor.

2020 asgari ücret zam oranları belli oldu!

Son Dakika Haberleri: Asgari ücret ve AGİ zammı için en son haberler gelmeye devam ediyor. Basına kapalı yaklaşık 2 saat süren toplantının ardından, Çalışma Genel Müdürü Önder, TİSK Genel Sekreteri Koç, Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Irgat basın mensuplarına açıklama yaptı. Önder, toplantıda TİSK heyetinin ekonomiye ve çalışma hayatına bakış açısıyla ilgili bir sunum yaptığını, ardından TÜİK temsilcisinin komisyonu bilgilendirdiğini belirtti. TÜİK temsilcileri, asgari ücret tespitinde dikkate alınan, bir işçinin aylık gıda harcama tutarını Asgari Ücret Tespit Komisyonu'yla paylaştı. TÜİK hafif iş kolu için 1.940 TL, orta iş kolu için 2086 TL, ağır iş kolu içinse 2.331 TL asgari ücret önerdi. Takvim.com.tr olarak asgari ücret tespit komisyonu toplantısı öncesinde masada bulunan zam oranlarını sizler için derledik.

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