Hazineden 1 milyar 948 milyon liralık kira sertifikası ihracı

Bakanlıktan yapılan duyuruya göre, bugün 1 milyar 948 milyon 180 bin lira tutarında, 18 Aralık 2019 valörlü ve 15 Aralık 2021 itfa tarihli kira sertifikası ihracı yapıldı.

Duyuruda, kira sertifikası almaya hak kazanan bankalara satış tutarları bilgisinin Merkez Bankası Ödeme Sistemleri İhale Sistemi vasıtasıyla iletileceği belirtildi.