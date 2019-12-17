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  • 17.12.2019 17:45
  • Son Güncelleme: 17.12.2019 17:48

Hazineden 1 milyar 948 milyon liralık kira sertifikası ihracı

Hazine ve tarafından 1 milyar 948 milyon 180 bin liralık kira sertifikası ihracı gerçekleştirildi. Bakanlıktan yapılan açıklamada kira sertifikası almaya hak kazanan bankalara satış tutarları bilgisinin vasıtasıyla iletileceği belirtildi.

Hazineden 1 milyar 948 milyonluk ihraç

Bakanlıktan yapılan duyuruya göre, bugün 1 milyar 948 milyon 180 bin lira tutarında, 18 Aralık 2019 valörlü ve 15 Aralık 2021 itfa tarihli kira sertifikası ihracı yapıldı.

Duyuruda, kira sertifikası almaya hak kazanan bankalara satış tutarları bilgisinin vasıtasıyla iletileceği belirtildi.

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