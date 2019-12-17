TOKİ 100 bin sosyal konut projesine başvurular dün alınmaya başlandı. Geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamaya göre, TOKİ sosyal konut projesi kapsamında Erzurum'da konut yapılacak. Erzurum'da hangi ilçelerde konut inşa edileceği vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, TOKİ Erzurum sosyal konut projeleri hangi ilçelerde, nerede? 2020 TOKİ konut başvurusu nasıl yapılır? İşte merak edilen detaylar...

TOKİ ERZURUM SOSYAL KONUT PROJELERİ HANGİ İLÇELERDE?

ERZURUM AZİZİYE YEŞİL MAHALLE 1158/100000 TOPLU KONUT PROJESİ 811 347 1.158 16.12.2019 -15.01.2020 TC. Ziraat Bankası AŞ.

ERZURUM YAKUTİYE SOĞUKÇERMİK 1100/100000 TOPLU KONUT PROJESİ 770 330 1.100 16.12.2019 -15.01.2020 TC. Ziraat Bankası AŞ.

ERZURUM İLİ PASİNLER İLÇESİ 2. ETAP 142/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ 46 96 142 16.12.2019 -15.01.2020 TC. Ziraat Bankası AŞ.

ERZURUM ŞENKAYA 100/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ 70 30 100 16.12.2019 -15.01.2020 TC. Ziraat Bankası AŞ.