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  • 17.12.2019 18:50
  • Son Güncelleme: 17.12.2019 18:50

sosyal konut projeleri hangi ilçelerde, nerede? Erzurum konut başvuru şartları nelerdir?

sosyal konut projeleri hangi ilçelerde, nerede? Erzurum'da yaşayan vatandaşlar bu soruya yanıt arıyor. TOKİ 100 bin sosyal konut projesinin müjdesi kısa bir süre önce vatandaşlara verildi. Bu kapsamda Erzurum'da yapılacak konutların nerelere inşa edileceği de belli oldu. Ayrıca Erzurum'da yapılacak olan konutlara başvuruların nasıl yapılacağı merak ediliyor. Peki, TOKİ 2020 konutlarına başvuru nasıl yapılır? TOKİ Erzurum 100 bin sosyal konut başvuru şartları nelerdir? İşte projelerin yapılacağı ilçeler ve konut sayıları...

TOKİ Erzurum sosyal konut projeleri hangi ilçelerde?

TOKİ 100 bin sosyal konut projesine başvurular dün alınmaya başlandı. Geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamaya göre, TOKİ sosyal konut projesi kapsamında Erzurum'da konut yapılacak. Erzurum'da hangi ilçelerde konut inşa edileceği vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, TOKİ Erzurum sosyal konut projeleri hangi ilçelerde, nerede? 2020 TOKİ konut başvurusu nasıl yapılır? İşte merak edilen detaylar...

TOKİ ERZURUM SOSYAL KONUT PROJELERİ HANGİ İLÇELERDE?

ERZURUM AZİZİYE YEŞİL MAHALLE 1158/100000 TOPLU KONUT PROJESİ 811 347 1.158 16.12.2019 -15.01.2020 TC. Ziraat Bankası AŞ.
ERZURUM YAKUTİYE SOĞUKÇERMİK 1100/100000 TOPLU KONUT PROJESİ 770 330 1.100 16.12.2019 -15.01.2020 TC. Ziraat Bankası AŞ.
ERZURUM İLİ PASİNLER İLÇESİ 2. ETAP 142/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ 46 96 142 16.12.2019 -15.01.2020 TC. Ziraat Bankası AŞ.
ERZURUM ŞENKAYA 100/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ 70 30 100 16.12.2019 -15.01.2020 TC. Ziraat Bankası AŞ.

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