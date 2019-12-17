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  • 18.12.2019 09:33
  • Son Güncelleme: 18.12.2019 09:33

tercih ücreti ne kadar, hangi bankaya ödenir? Sağlık Bakanlığı hemşire, ebe ve sağlık teknisyeni personel alımı

Sağlıkla ilgili bölümlerden mezun olanlar büyük bir heyecanla 17 bin 689 sağlık personeli alımını bekliyordu. ÖSYM Başkanı Halis Aygün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Sağlık Bakanlığı KPSS-2019/7 tercih kılavuzunun yayımlandığını duyurarak başvuru tarihlerini açıklanmıştı. Adaylar tercihlerini, 13-19 Aralık 2019 tarihleri arasında internet yoluyla ÖSYM'ye gönderebileceklerdir. İnternetten tercih gönderme işlemleri 19 Aralık 2019 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir. Bu süre uzatılmayacaktır. Peki Sağlık Bakanlığı hemşire, ebe ve sağlık teknisyeni personel alımı şartları bedir?

Sağlık Bakanlığı tercih ücreti ne kadar, hangi bankaya ödenir?

Sağlık Bakanlığı hemşire, ebe ve sağlık teknisyeni personel alımlarına oldukça fazla ilgi gösterildi. Bilindiği gibi Sağlık Bakanlığı 17 bin 689 personel alımı için beklenen müjdeli haber verildi. Bakanlık bünyesinde istihdam edilmek üzere yapılacak olan alımlar için başvuru tarihleri ve detaylarını içeren kılavuz açıklanmıştı. Adaylar tercih işlemlerine devam ediyorlar. Peki bu aşamada Sağlık Bakanlığı tercih ücreti hangi bankaya ödenir? merak ediliyor. Sağlık Bakanlığı personel alımı ile ilgili merak edilen detaylar haberimizde yer alıyor. Adaylar tercihlerini, 13-19 Aralık 2019 tarihleri arasında internet yoluyla ÖSYM'ye gönderebileceklerdir.

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