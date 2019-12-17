Sağlık Bakanlığı hemşire, ebe ve sağlık teknisyeni personel alımlarına oldukça fazla ilgi gösterildi. Bilindiği gibi Sağlık Bakanlığı 17 bin 689 personel alımı için beklenen müjdeli haber verildi. Bakanlık bünyesinde istihdam edilmek üzere yapılacak olan alımlar için başvuru tarihleri ve detaylarını içeren kılavuz açıklanmıştı. Adaylar tercih işlemlerine devam ediyorlar. Peki bu aşamada Sağlık Bakanlığı tercih ücreti hangi bankaya ödenir? merak ediliyor. Sağlık Bakanlığı personel alımı ile ilgili merak edilen detaylar haberimizde yer alıyor. Adaylar tercihlerini, 13-19 Aralık 2019 tarihleri arasında internet yoluyla ÖSYM'ye gönderebileceklerdir.

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