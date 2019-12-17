Dar gelirli vatandaşlar için projeler üreten ve her yıl on binlerce kişiyi uygun fiyatlarla ev sahibi yapan TOKİ'de fırsatlar sürüyor. Başvuruların dün itibariyle başlamasının ardından akıllara gelen sorulardan birisi de TOKİ 100 bin sosyal konut projesine başvuru nasıl yapılır sorusu oldu. 100 bin sosyal konut için başvuru tarihleri, başvuru şartları ve konutların hangi ilde kaçar tane yapılacağı netleşmeye başladı. TOKİ sosyal konut başvuru şartları nelerdir? İşte TOKİ sosyal konut projesine dair bilinmesi gerekenler...

TOKİ 100 BİN SOSYAL KONUT BAŞVURULARI NE ZAMAN?

TOKİ 100 bin sosyal konut projesi için başvuru tarihi 15 Aralık 2019-15 Ocak 2019 olarak duyuruldu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından, dar gelirli vatandaşlara yönelik, "100 Bin Sosyal Konut Projesi" kapsamında inşa ettirilecek konutlara başvurular, Dijital Türkiye Portalı (e-Devlet kapısı) üzerinden de yapılabilecek.

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