Piyasalarda haftanın ikinci işlem gününde dolar ve euronun ne kadardan işlem gördüğü merak konusu oldu. Bilindiği üzere Merkez Bankası geçen haftaki kararıyla birlikte, son dört toplantısında faizleri toplam 12 puan indirimle yüzde 12'ye düşürmüştü. Dünkü işlem gününde en yüksek 5.8569 lirayı gören dolar, 17 Aralık'a 5,8485 seviyesinde başladı. Euro ise en düşük 6.4603 lira ve en yüksek 6.5311 lirayı gördükten sonra, 6.52 – 6.53 lira aralığında seyretti. Peki, 17 Aralık güncel dolar ve euro canlı alış satış fiyatı kaç TL oldu? İşte piyasalarda güncel durum...

DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?