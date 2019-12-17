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  • 17.12.2019 18:12
  • Son Güncelleme: 17.12.2019 18:30

gün sonunda yükselişe geçti! 17 Aralık anlık tam, gram ve ne kadar?

Gün sonunda ndaki güncel durum altın alıp yatırım yapan vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İstanbul Kapalıçarşı'da, dünkü kapanışta çeyrek altın 453,00 lira, Cumhuriyet altını 1.853,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 1,09 yükselişle 278,20 liradan işlem görmüştü. Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 278 bin 800 liraya yükseldi. Peki, 17 Aralık anlık tam, gram ve çeyrek oldu? İşte piyasalarda güncel gelişmeler...

Altın fiyatları yükseldi! Çeyrek ve gram altın ne kadar?

17 Aralık güncel altın fiyatları, günün en çok araştırılanları arasında yer alıyor. Dünkü kapanışta yüzde 1,09 yükselişle 278,20 liradan işlem gören gram altın, 17 Aralık 277,61 liradan başladı. Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 277 bin 550 liraya yükseldi. İşte 17 Aralık anlık tam, gram ve çeyrek altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

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