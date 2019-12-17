17 Aralık güncel altın fiyatları, günün en çok araştırılanları arasında yer alıyor. Dünkü kapanışta yüzde 1,09 yükselişle 278,20 liradan işlem gören gram altın, 17 Aralık 277,61 liradan başladı. Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 277 bin 550 liraya yükseldi. İşte 17 Aralık anlık tam, gram ve çeyrek altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?