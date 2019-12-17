Asgari ücret 2020 zammı için milyonlarca vatandaşın heyecanlı bekleyişi sürüyor. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2020'de uygulanacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında üçüncü kez toplandı. Görüşmelerde ilk rakamların telaffuz edilmesi bekleniyor. Peki, Asgari ücret görüşmeleri ne oldu, bitti mi? 2020 Asgari Ücret Tespit Komisyonu 4. toplantı ne zaman? İşte cevaplar...

ASGARİ ÜCRET 4. TOPLANTI NE ZAMAN?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2020'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme görüşmeleri kapsamında ilk iki toplantısını gerçekleştirdi. Komisyon, üçüncü toplantısını bugün TİSK'in ev sahipliğinde gerçekleştiriyor. Dördüncü ve son toplantı ise Bakanlığın ev sahipliğinde, bu ayın son haftasında yapılması planlanıyor. Son toplantının ardından 2020'de geçerli olacak asgari ücret rakamı açıklanacak.

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