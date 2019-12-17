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  • 17.12.2019 11:29
  • Son Güncelleme: 17.12.2019 11:37

2020 oranları belli oldu! Asgari ücret ve zammı !

: Milyonlar li çalışan gözlerini bugün yapılacak olan toplantıya çevirmiş durumda. Asgari ücret ve oranı hakkında bugün yeni gelişmeler olabilir. Milyonlar bugün gerçekleştirilecek asgari ücret tespit komisyonu toplantısı sonrasında çıkacak asgari ücret zammı kararına odaklandı. Takvim.com.tr olarak asgari ücret tespit komisyonu toplantısı öncesinde masada bulunan zam oranlarını sizler için derledik. Patronlar 100 TL'si devlet destekli en fazla 2 bin 262 TL önermişti. rakamlarına göre yapılan araştırmalarda asgari ücretin yüzde 12 ile 17 arasında olması bekleniyor. Peki, AGİ ve Asgari ücret zammı ne kadar olacak?

2020 asgari ücret zam oranları belli oldu!

Son Dakika: Asgari ücretin 2020'de ne kadar olacağı merak konusu olmaya devam ederken, gözler işverenlerin ev sahipliğinde yapılacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 3. toplantısına çevrildi. Asgari görüşmelerinde kıyasıya bir pazarlık yaşanıyor. Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı ilgilendiren asgari ücret görüşmelerinde, yeni rakamı belirleme çalışmaları devam ediyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2020'de verilecek ücreti belirlemek için bugün üçüncü kez toplanıyor. 2020 asgari ücret zammı asgari ücret tespit komisyonu toplantıları sonrasında kesinleşmiş olacak. Asgari ücret ile çalışanlar merakla asgari ücret zam oranlarını merak ettiği bugünlerde asgari ücret tespit komisyonu toplantısında yer alan zam oranlarını sizler için derledik.

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