Son Dakika: Asgari ücretin 2020'de ne kadar olacağı merak konusu olmaya devam ederken, gözler işverenlerin ev sahipliğinde yapılacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 3. toplantısına çevrildi. Asgari görüşmelerinde kıyasıya bir pazarlık yaşanıyor. Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı ilgilendiren asgari ücret görüşmelerinde, yeni rakamı belirleme çalışmaları devam ediyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2020'de verilecek ücreti belirlemek için bugün üçüncü kez toplanıyor. 2020 asgari ücret zammı asgari ücret tespit komisyonu toplantıları sonrasında kesinleşmiş olacak. Asgari ücret ile çalışanlar merakla asgari ücret zam oranlarını merak ettiği bugünlerde asgari ücret tespit komisyonu toplantısında yer alan zam oranlarını sizler için derledik.

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