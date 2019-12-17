TOKİ başvuru şartları nedir? "100 Bin Sosyal Konut Projesi" kapsamında inşa ettirilecek konutlara başvurular başladı. 2+1 ve 3+1 konut imkanı sunan projede asgari ücretli ve dar gelirli vatandaşlar, TOKİ aracılığıyla yapılacak konutlara uzun vadeli, kiradan daha ucuz bir maliyetle sahip olabilecek. 2020 TOKİ sosyal konut kampanyasına ilk gün 17 bin 506 kişi başvurdu. Peki, 2020 TOKİ 100 bin sosyal konut projesi başvuru şartları nedir? TOKİ hangi illere ve hangi ilçelere konut yapacak? İşte konu ile ilgili merak edilenler...

TOKİ 100 BİN SOSYAL KONUT BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

TOKİ 100 bin sosyal konut projesine başvuracak vatandaşlarda aranan şartlar şu şekilde:

* T.C. vatandaşı olmak,

* Projenin bulunduğu il/ilçe sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması veya projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı olmak,

* TOKİ'den konut satın almamış olması ve Toplu Konut İdaresinden konut kredisi kullanmamış olmak,

* Kendisine eşine ve/veya velayeti altındaki çocuklara ait tapuda kayıtlı kat irtifaklı / kat mülkiyetli bağımsız bir bölüm veya müstakil bir konutu (tarla, bağ, bahçe, köy evi ve işyeri hariç) bulunmamak,

* Başvuru tarihi itibariyle 25 yaşını doldurmuş olmak,

* Aylık hane halkı geliri net 5 bin 500 TL'nın üstünde olmamak.

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