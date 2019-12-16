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  • 17.12.2019 07:48
  • Son Güncelleme: 17.12.2019 07:48

son dakika | 17 Aralık canlı gram, çeyrek, yarım, fiyatları ne kadar oldu?

nda son dakika hareketliliği yaşanıyor. Dünkü kapanışta yüzde 1,09 yükselişle 278,20 liradan işlem gören , 17 Aralık 277,61 liradan başladı. Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 277 bin 550 liraya yükseldi. Peki, bugün gram, çeyrek, yarım, fiyatları ne kadar oldu?

Altın fiyatları son dakika... İstanbul Kapalıçarşı'da, dünkü kapanışta çeyrek altın 453,00 lira, Cumhuriyet altını 1.853,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 1,09 yükselişle 278,20 liradan işlem görmüştü. Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 17 Aralık canlı altın fiyatları...

CANLI ALTIN FİYATLARI


14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
158,27
158,39

18 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
202,70
202,85

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
253,24
253,43

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