Altın fiyatları son dakika... İstanbul Kapalıçarşı'da, dünkü kapanışta çeyrek altın 453,00 lira, Cumhuriyet altını 1.853,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 1,09 yükselişle 278,20 liradan işlem görmüştü. Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 17 Aralık canlı altın fiyatları...

CANLI ALTIN FİYATLARI



14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

158,27

158,39

18 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

202,70

202,85

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

253,24

253,43