Rahmi Koç hastaneye kaldırıldı

Hafta sonu bir toplantı dönüşü, ayağı kırılan Rahmi Koç, Amerikan Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Rahmi Koç'un durumunun iyi olduğu öğrenildi.

HELİKOPTER AMBULANSLA GÖTÜRÜLDÜ

Hafta sonu bir toplantıya giden ünlü iş insanının operasyon geçirdiği ayağı, ameliyat olduğu yerden yeniden kırıldı. Helikopter ambulansla Amerikan Hastanesi'ne kaldırılan Rahmi Koç, bu sabah saatlerinde ameliyata alındı. Koç'un ameliyatının sürdüğü ve herhangi olumsuz bir durumun bulunmadığı kaydedildi. Hastane yetkililerinin ilerleyen saatlerde açıklama yapması bekleniyor.