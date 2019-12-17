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  • 17.12.2019 16:24
  • Son Güncelleme: 17.12.2019 16:24

17 Aralık yatan iller hangileri? Evde bakım aylığı sorgulama işlemi nasıl yapılır?

17 Aralık yatan iller hangileri? Evde bakım maaşı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından, bakıma muhtaç engelliler ile yaşlı bireylerin aileleri tarafından en iyi şekilde bakılması amacıyla ödeniyor. Aralık ayının ortalarına geldiğimiz şu günlerde bakım aylığı alan vatandaşlar hakkında araştırmalarına devam ediyor. Peki, işlemi nasıl yapılır? İşte sorgulama işlemine dair bilgiler...

17 Aralık evde bakım maaşı yatan iller hangileri?

Evde bakım aylığı sorgulama işlemi nasıl yapılır? Evde bakım maaşı alan vatandaşlar arama motorlarında aylıkların hangi illerde yatırıldığını öğrenmek istiyor. Bu kapsamda vatandaşlar evde bakım maaşlarının ödendiği iller hakkında araştırmalara başladı. TC kimlik numaranızla e-Devlet'e giriş yapıp maaşınızın yatıp yatmadığını kolaylıkla öğrenebiliyorsunuz. Peki, 17 Aralık evde bakım maaşı yatan iller hangileri? İşte il il liste...

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER HANGİLERİ?

Evde bakım maaşlarının şu ana kadar Aksaray, Osmaniye, Kırklareli, Tokat, Hatay, Samsun, Kırıkkale, Adıyaman, Afyonkarahisar, Antalya, Kırşehir, Şırnak, Muş, Bitlis, Bolu, Siirt, Karabük, Ordu, Bursa, Diyarbakır, İzmir, Balıkesir, Zonguldak, Sakarya, Konya, Denizli, Mersin, Ankara, İstanbul, Manisa, Bilecik Şanlıurfa, Edirne, Tekirdağ, Aydın, Trabzon, Isparta, Adana, Düzce, Giresun, Kayseri'de yatırıldığına dair bilgiler geliyor.

Evde bakım maaşı sorgulama işlemi için bir sonraki sayfaya geçiniz...

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