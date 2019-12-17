TOKİ 100 bin sosyal konut projesine başvurular dün alınmaya başlandı. Geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamaya göre, TOKİ sosyal konut projesi kapsamında Afyon'da konut yapılacak. Afyon'da hangi ilçelerde konut inşa edileceği vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, TOKİ Afyon sosyal konut projeleri hangi ilçelerde, nerede? 2020 TOKİ konut başvurusu nasıl yapılır? İşte merak edilen detaylar...

TOKİ AFYON SOSYAL KONUT PROJELERİ HANGİ İLÇELERDE?

AFYON 225/100000 TOPLU KONUT PROJESİ 158 67 225 16.12.2019 -15.01.2020 TC. Ziraat Bankası AŞ.

AFYON DİNAR 4. ETAP (KONAK MAHALLESİ) 94/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENMESİ PROJESİ 46 48 94 16.12.2019 -15.01.2020 TC. Ziraat Bankası AŞ.

AFYON MERKEZ SADIKBEY 350/100000 TOPLU KONUT PROJESİ 245 105 350 16.12.2019 -15.01.2020 TC. Ziraat Bankası AŞ.

AFYON MERKEZ ÇETİNKAYA 480/100000 TOPLU KONUT PROJESİ 336 144 480 16.12.2019 -15.01.2020 TC. Ziraat Bankası AŞ.

AFYON SANDIKLI 4. ETAP 250/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ 175 75 250 16.12.2019 -15.01.2020 TC. Ziraat Bankası AŞ.

AFYON İLİ EMİRDAĞ İLÇESİ 2. ETAP 151/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ 85 66 151 16.12.2019 -15.01.2020 TC. Ziraat Bankası AŞ.

AFYON İLİ EVCİLER İLÇESİ-EVCİLER GÖKÇEK 200/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ 140 60 200 16.12.2019 -15.01.2020 TC. Ziraat Bankası AŞ.

AFYON İSCEHİSAR 2. ETAP 250/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ 175 75 250 16.12.2019 -15.01.2020 TC. Ziraat Bankası AŞ.