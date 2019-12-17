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9 milyon telefon tehlikede! 'dan flaş karar...

, merkezli teknoloji şirketi 'a, rekabete aykırı davranışları nedeniyle 93 milyon lira idari para cezası kesmişti. Google ise bu ceza sonrası milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren bir ambargo kararı aldı. Google, 'tan itibaren 'de satılan işletim sistemine sahip yeni çıkacak programların lisansını vermeyeceğini açıkladı.

9 milyon telefon tehlikede
ABD merkezli teknoloji şirketi 'a, , rekabete aykırı davranışları nedeniyle 93 milyon lira idari para cezası kesmişti. Google ise bu ceza sonrası milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren bir ambargo kararı aldı. Google, 'tan itibaren 'de satılan işletim sistemine sahip yeni çıkacak programların lisansını vermeyeceğini açıkladı. Türkiye'de her yıl satılan telefonların 8.9 milyonunu Android cihazlar oluşturuyor.

GOOGLE ÇARK ETTİ
Google, bu cihazlara yüklenen uygulamaları üzerinden ciddi gelirler elde ediyor. Rekabet Kurumu'nun Google'ın restine aldırış etmemesi ile 'li teknoloji devi çark etti. Google'ın, restini geri çekip, zeytin dalı uzattığı son açıklamasında, Rekabet Kurumu ile birlikte çalışmak istediği yer aldı.

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