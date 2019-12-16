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  • 17.12.2019 07:03
  • Son Güncelleme: 17.12.2019 07:06

zammında kritik gün! Geri sayım başladı | 2020 ne kadar olacak?

zammı için milyonlarca çalışan nefesini tuttu. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan komisyon 2020'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında bugün üçüncü kez bir araya gelecek. Toplantıda TÜİK temsilcilerinin bir işçinin gıda harcama rakamını paylaşması ve ilk rakamların telaffuz edilmesi bekleniyor. Peki 2020 ne kadar olacak? zammı ne zaman belli olacak? İşte detaylar...

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret görüşmelerinde sıkı pazarlık sürüyor. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2020'de verilecek ücreti belirlemek için bugün üçüncü kez toplanacak. Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı ilgilendiren asgari ücret görüşmelerinde, yeni rakamı belirleme çalışmaları devam ediyor. İlk toplantısını 2 Aralık'ta Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda, ikinci toplantısını işçi tarafını temsil eden Türk-İş'te yapan komisyon, üçüncü toplantısını bugün, işveren tarafını temsil eden Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nun (TİSK) ev sahipliğinde gerçekleştiriyor.

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