TOKİ Şanlıurfa sosyal konut projeleri hangi ilçelerde, nerede? İşte TOKİ Şanlıurfa konut başvuru şartları TOKİ Şanlıurfa sosyal konut projeleri hangi ilçelerde, nerede? Şanlıurfa'da yaşayan vatandaşlar bu soruya yanıt arıyor. TOKİ 100 bin sosyal konut projesinin müjdesi kısa bir süre önce vatandaşlara verildi. Bu kapsamda Şanlıurfa'da yapılacak konutların nerelere inşa edileceği de belli oldu. Ayrıca Şanlıurfa'da yapılacak olan konutlara başvuruların nasıl yapılacağı merak ediliyor. Peki, TOKİ 2020 konutlarına başvuru nasıl yapılır? TOKİ Şanlıurfa 100 bin sosyal konut başvuru şartları nelerdir? İşte projelere dair merak edilen detaylar...

Bugün TOKİ 100 bin sosyal konut projesine başvurular başladı. Yapılan açıklamaya göre, TOKİ sosyal konut projesi kapsamında Şanlıurfa'da konut yapılacak. Şanlıurfa'da hangi ilçelerde konut inşa edileceği vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, TOKİ Şanlıurfa sosyal konut projeleri hangi ilçelerde, nerede? 2020 TOKİ konut başvurusu nasıl yapılır? İşte merak edilen detaylar... TOKİ ŞANLIURFA SOSYAL KONUT PROJELERİ NEREDE? ŞANLIURFA AKÇAKALE 500/100000 TOPLU KONUT PROJESİ 350 150 500 16.12.2019 -15.01.2020 TC. Ziraat Bankası AŞ.

ŞANLIURFA ŞANLIURFA BİRECİK 700/100000 TOPLU KONUT PROJESİ 490 210 700 16.12.2019 -15.01.2020 TC. Ziraat Bankası AŞ.

ŞANLIURFA EYYÜBİYE KÜÇÜKLER 1000/100000 TOPLU KONUT PROJESİ 700 300 1.000 16.12.2019 -15.01.2020 TC. Ziraat Bankası AŞ.

ŞANLIURFA KARAKÖPRÜ MAŞUK 600/100000 TOPLU KONUT PROJESİ 420 180 600 16.12.2019 -15.01.2020 TC. Ziraat Bankası AŞ.

ŞANLIURFA VİRANŞEHİR 500/100000 TOPLU KONUT PROJESİ 350 150 500 16.12.2019 -15.01.2020 TC. Ziraat Bankası AŞ. HABERİN DEVAMI

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