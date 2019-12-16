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  • 16.12.2019 18:07
  • Son Güncelleme: 16.12.2019 18:07

haftanın ilk gününde yükselişe geçti! 16 Aralık anlık gram ve çeyrek altın ne kadar?

Piyasaların ilk işlem günün altın alıp yatırım yapan vatandaşların gündeminde güncel yer alıyor. Pazartesi günü altın fiyatlarının ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından arama motorlarında merakla araştırılıyor. Geçen hafta borsa, altın ve döviz kazandırdı. İstanbul Kapalıçarşı'da, geçtiğimiz hafta kapanışta çeyrek altın 448,00 lira, Cumhuriyet altını 1.833,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise yüzde 0,36 düşüşle 275,20 liradan işlem görmüştü. Peki, 16 Aralık anlık gram ve çeyrek oldu?

Altın fiyatları yükseldi! Gram ve çeyrek altın ne kadar?

Altın fiyatlarında inişli çıkışlı seyir devam ederken altın alıp yatırım yapan vatandaşlar gün sonu güncel altın fiyatlarını araştırıyor. Altının gram fiyatı geçtiğimiz hafta kapanışta yüzde 0,36 azalışla 275,20 liradan tamamlamıştı. Gram altın yeni haftaya aynı seviyelerde 275,78 liradan başladı. Peki, 16 Aralık anlık yarım, gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu? İşte piyasalarda güncel durum...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

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