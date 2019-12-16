Altın fiyatlarında inişli çıkışlı seyir devam ederken altın alıp yatırım yapan vatandaşlar gün sonu güncel altın fiyatlarını araştırıyor. Altının gram fiyatı geçtiğimiz hafta kapanışta yüzde 0,36 azalışla 275,20 liradan tamamlamıştı. Gram altın yeni haftaya aynı seviyelerde 275,78 liradan başladı. Peki, 16 Aralık anlık yarım, gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu? İşte piyasalarda güncel durum...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?