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  • 16.12.2019 19:09
  • Son Güncelleme: 16.12.2019 19:09

Bankalardan kredi faizlerinde büyük fırsat! QNB, Akbank, Ziraat, Garanti, YapıKredi faiz oranı ne kadar?

Bankaların kredi faiz indirimindeki yarışı devam ediyor. Kamu bankaları tarafından başlatılan ve kısa sürede özel bankaların katılım sağladığı faiz indiriminde fırsatlar sürüyor. Ardı ardına gelen kredi faiz indirimi açıklamaları ev ve araba almak isteyen ya da borçlarını kapatmak isteyen vatandaşlarda büyük sevinç yarattı. Bu kapsamda günün en çok araştırılanları arasında QNB Finansbank, Akbank, Ziraat Bankası, Garanti, YapıKredi faiz oranı ne kadar oldu? İşte banka banka kredi güncel faiz oranları...

Faiz indirimi sürüyor! İşte güncel kredi faiz oranları

Kredi faiz oranlarında son durum ne? Bankalar tarafından peş peşe yapılan faiz indirimlerine vatandaşlar yoğun talep gösteriyor. Üç aylık süreçte kadar on binlerce vatandaş kredi için bankalara talepte bulundu. Faiz indirimine üç aylık süreçte pek çok banka daha katıldı. Konut, taşıt ve ihtiyaç kredisindeki güncel faiz oranları, kredi çekmeyi düşünenler tarafından araştırılıyor. Bankaların faiz indirimindeki yarışı devam ederken araba ve ev almak ya da borçlarını kapatmak isteyenler bankaların güncel faiz indirimlerini merak ediyor. İşte banka banka güncel kredi faiz oranları...

ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI

Konut kredisi: 0.99
Tüketici kredisi: 1.17
Taşıt kredisi: 1.21

Diğer bankaların kredi faiz oranlarını incelemek için bir sonraki sayfaya geçiniz...

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