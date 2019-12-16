Bankalardan kredi faizlerinde büyük fırsat! QNB, Akbank, Ziraat, Garanti, YapıKredi faiz oranı ne kadar?

Kredi faiz oranlarında son durum ne? Bankalar tarafından peş peşe yapılan faiz indirimlerine vatandaşlar yoğun talep gösteriyor. Üç aylık süreçte kadar on binlerce vatandaş kredi için bankalara talepte bulundu. Faiz indirimine üç aylık süreçte pek çok banka daha katıldı. Konut, taşıt ve ihtiyaç kredisindeki güncel faiz oranları, kredi çekmeyi düşünenler tarafından araştırılıyor. Bankaların faiz indirimindeki yarışı devam ederken araba ve ev almak ya da borçlarını kapatmak isteyenler bankaların güncel faiz indirimlerini merak ediyor. İşte banka banka güncel kredi faiz oranları...

ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI

Konut kredisi: 0.99

Tüketici kredisi: 1.17

Taşıt kredisi: 1.21

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