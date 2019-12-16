Bugün TOKİ 100 bin sosyal konut projesine başvurular başladı. Yapılan açıklamaya göre, TOKİ sosyal konut projesi kapsamında İstanbul'da konut yapılacak. İstanbul'da hangi ilçelerde konut inşa edileceği vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, TOKİ İstanbul sosyal konut projeleri hangi ilçelerde, nerede? 2020 TOKİ konut başvurusu nasıl yapılır? İşte merak edilen detaylar...

TOKİ İSTANBUL SOSYAL KONUT PROJELERİ NEREDE?

İSTANBUL İLİ ARNAVUTKÖY İLÇESİ 3750 / 100000 KONUT TOPLUKONUT PROJESİ 2.625 1.125 3.750 16.12.2019 -15.01.2020 TC. Ziraat Bankası AŞ.

İSTANBUL İLİ BAŞAKŞEHİR İLÇESİ 500 / 100000 KONUT TOPLUKONUT PROJESİ 350 150 500 16.12.2019 -15.01.2020 TC. Ziraat Bankası AŞ.

İSTANBUL İLİ TUZLA İLÇESİ 5750 / 100000 KONUT TOPLU KONUT PROJESİ 4.025 1.725 5.750 16.12.2019 -15.01.2020 TC. Ziraat Bankası AŞ.