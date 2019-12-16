Bugün TOKİ 100 bin sosyal konut projesine başvurular başladı. Yapılan açıklamaya göre, TOKİ sosyal konut projesi kapsamında Ankara'da konut yapılacak. Ankara'da hangi ilçelerde konut inşa edileceği vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, TOKİ Ankara sosyal konut projeleri hangi ilçelerde, nerede? 2020 TOKİ konut başvurusu nasıl yapılır? İşte merak edilen detaylar...

TOKİ ANKARA SOSYAL KONUT PROJELERİ NEREDE?

ANKARA BEYPAZARI 2.ETAP 500/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ 350 150 500 16.12.2019 -15.01.2020 TC. Ziraat Bankası AŞ.

ANKARA GÜDÜL 2. ETAP 200/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ 140 60 200 16.12.2019 -15.01.2020 TC. Ziraat Bankası AŞ.

ANKARA SİNCAN SARAYCIK 2300/100000 TOPLU KONUT PROJESİ 1.610 690 2.300 16.12.2019 -15.01.2020 TC. Ziraat Bankası AŞ.

ANKARA İLİ NALLIHAN 2. ETAP 200/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ 140 60 200 16.12.2019 -15.01.2020 TC. Ziraat Bankası AŞ.

ANKARA İLİ BALA İLÇESİ 150/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ 105 45 150 16.12.2019 -15.01.2021 TC. Ziraat Bankası AŞ.

ANKARA İLİ HAYMANA İLÇESİ 150/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ 0 150 150 16.12.2019 -15.01.2022 TC. Ziraat Bankası AŞ.

ANKARA ÇUBUK 500/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ 350 150 500 16.12.2019 -15.01.2023 TC. Ziraat Bankası AŞ.