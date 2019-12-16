TOKİ tarafından bugün başlatılan 100 bin konut projesi kapsamında TOKİ tel müşteri hizmetleri ve TOKİ çağrı merkezi ile ilgili sorgular arama motorlarında büyük artış gösterdi. Bu bağlamda bu soruların cevaplarını haberimizde yer veriyoruz. TOKİ 100 bin sosyal konut projesine başvurular 16 Aralık 2019 - 15 Ocak 2020 tarihleri arasında alınacak. Konutlara daha önce TOKİ'den ev almamış ve konut kredisi kullanmamış aylık geliri 5.500 TL'den düşük olanlar başvurabilecek. Başvuru formu, kategorisine göre yetkili banka şubelerinden 2 nüsha olarak temin edilecek. İşte 100 bin sosyal konut ödeme planı ve TOKİ başvuruları nasıl yapılır? Detaylar haberimizde

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