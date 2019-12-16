TOKİ 100 bin konut İstanbul Arnavutköy projesi başvuru şartları nedir? Sorusu oldukça fazla bir şekilde aratılıyor. Bu bağlamda TOKİ Arnavutköy başvuru ekranı ile ilgili detaylar takvim.com.tr'de sizlerle. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ayrıntılarını paylaştığı 81 ilde yapılacak 100 bin sosyal konut projesine başvurular başladı. 10 bin konutla en büyük payı alan İstanbul'da da adresler belirlendi. 100 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında inşa ettirilecek konutlar için, T.C. Ziraat Bankası A.Ş.'nin Proje İlinde bulunan yetkili Şubeleri aracılığı ile başvurular kabul edilecektir. Peki, TOKİ 100 bin konut başvuruları ne zaman ve başvuru koşulları neler? İşte sosyal konutlarla ilgili tüm detaylar... takvim.com.tr'de sizlerle.

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