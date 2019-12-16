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  • 16.12.2019 13:25
  • Son Güncelleme: 16.12.2019 13:30

Kritik hafta! ve AGİ 2020 zammı ne kadar? Yeni ?

ve AGİ'nin 2020'de ne kadar olacağı merak ediliyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk iki toplantısını tamaladı. Üçüncü toplantı TİSK'in ev sahipliğinde yapılacak. Asgari ücret zam oranı konusunda kritik haftalara girildi. Peki, asgari ücret ve AGİ 2020 zammı ne kadar? Yeni ?

Asgari ücret ve AGİ 2020 zammı ne kadar?

Asgari ücret ve AGİ 2020 zammı ne kadar? Yaklaşık 7 milyon çalışanın yakından takip ettiği asgari ücret görüşmeleri sürüyor. Komisyon, ilk iki toplantısını gerçekleştirdi. Üçüncü toplantı TİSK'in ev sahipliğinde yapılacak. Toplantıda resmi olarak ilk kez pazarlık yapılacak. Türk-İş'in ardından TİSK'in de masaya koyacağı rakam şekillendi. Peki, asgari ücret ve AGİ 2020 zammı ne kadar? Yeni Asgari ücret ne kadar olacak? İşte 2020 asgari ücret ile ilgili son gelişmeler...

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