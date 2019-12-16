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Otoda kuyruk var

Otomotiv sektörü, kamu bankalarının faizi yüzde 0.49'a kadar çeken 'Otomotivde Yerli Üretime Özel Taşıt Kredisi Kampanyası' ve firmaların sunduğu fırsatlarla vites yükseltirken, bazı modellerin tükenmesi nedeniyle talebe karşılık verilemiyor.

Otoda kuyruk var
Otomotiv sektörü, kamu bankalarının faizi yüzde 0.49'a kadar çeken 'Otomotivde Yerli Üretime Özel Taşıt Kredisi Kampanyası' ve firmaların sunduğu fırsatlarla vites yükseltirken, bazı modellerin tükenmesi nedeniyle talebe karşılık verilemiyor. Beğendikleri araca sipariş vermek için sıraya giren müşteriler, aracın gelmesini en az 15 gün bekleyebiliyor. Bu süre marka ve modele göre artabiliyor. Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği Başkanı Murat Şahsuvaroğlu, faiz indirimi ve vergi teşviklerinin sektörün önünü açtığını söyledi. Bayilerde ciddi bir talep yoğunluğu bulunduğuna işaret eden Şahsuvaroğlu, "Piyasada sıfır araç konusunda sıkıntı var. Müşteriler, hayal ettikleri aracı bulma noktasında zorluklar yaşıyor" dedi.

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