Arabulucu için 1 aylık süre var

geçtiğimiz yıldan bu yanauygulanıyor. İşçi ve işveren anlaşmazlıklarında mahkemeye gitme şartı artık arabulucuya müracaattan geçiyor. Yani dava açmak isteyenler önce arabulucuya gidiyor, eğer sorun çözülemezse mahkemeye gidiliyor. Özellikle tazminat, işe dönüş ve maaş alacakları gibi konularda arabulucu şartı bulunuyor. İşte arabulucu rehberi:Arabulucuya gitme zorunluluğu olan konular, ücret, fazla mesai alacağı, yıllık izin ücreti, resmi tatil ücreti, ikramiye, kıdem, ihbar ve kötü niyet tazminatı, işe iade ve işveren alacağı taleplerinden oluşuyor.İşçinin sözleşmesinin sona ermesinin kendisine bildirilmesinden sonra 1 ay içinde arabulucuya başvurması şart. Bu süreyi geçirmemek gerekiyor.Arabulucu, yapılan başvuruyu görevlendirildiği tarihten itibaren 3 hafta içinde sonuçlandırmak zorunda. Bu süre en fazla 1 hafta uzatılabiliyor.Arabulucuların ücret tarifeleri her yıl Ocak ayında belirlenip ilan ediliyor. Bu tarife dışında ücret alınmıyor. Tarafların anlaşmaları halinde, arabuluculuk ücreti, aksi kararlaştırılmadıkça taraflarca eşit şekilde karşılanıyor.Arabulucuda anlaşma olmadığı takdirde iş mahkemelerine dava açılabiliyor.Taraflardan birinin geçerli bir mazeret göstermeksizin ilk toplantıya katılmaması sebebiyle arabuluculuk faaliyetinin sona ermesi durumunda toplantıya katılmayan taraf, son tutanakta belirtiliyor ve bu taraf davada kısmen veya tamamen haklı çıksa bile yargılama giderinin tamamından sorumlu tutuluyor. Her iki tarafın da ilk toplantıya katılmaması durumunda ise konu yine mahkemeye taşınıyor.