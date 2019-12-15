Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2020 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere ilk iki toplantısını yaptı. 7 milyona yakın çalışanı doğrudan ilgilendiren ve 81 milyonun gelirini, ödemesini etkileyen asgari ücret birçok hesaplamada da kullanılıyor.
- Ekonomi
- 15.12.2019
- Gazete
Asgari ücrete enflasyon ayarı | 2020'de asgari ücret ne kadar olacak?
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2020 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere ilk iki toplantısını yaptı. Peki, asgari ücret ne kadar olacak? Daha önceki yıllardaki artışlar sonrası 2020 yılında ne kadar olabilir? Asgari ücret zammıyla ilgili detaylar haberimizde...
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2020 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere ilk iki toplantısını yaptı. 7 milyona yakın çalışanı doğrudan ilgilendiren ve 81 milyonun gelirini, ödemesini etkileyen asgari ücret birçok hesaplamada da kullanılıyor.
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