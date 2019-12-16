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  • 17.12.2019 07:37
  • Son Güncelleme: 17.12.2019 07:37

son dakika yükselişte! Bugün ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? 17 Aralık döviz kurları

kurunda son dakika hareketliliği yaşanıyor. geçtiğimiz hafta 5.8060 seviyesinde kapandıktan sonra yeni haftaya 5.81 seviyesinde başladı. Dünkü işlem gününde en yüksek 5.8569 lirayı gören dolar, 17 Aralık'a 5,8485 seviyesinde başladı. Peki, bugün ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte 17 Aralık güncel döviz kurları...

Dolar son dakika... ABD ile Çin arasında devam eden ticaret müzakerelerinde piyasaların beklentisi doğrultusunda birinci faz anlaşmaya varılsa da konuya ilişkin detaylar ve gelecek açıklamalar gündemin odağında kalmaya devam ediyor. Dünkü işlem gününde dolar en düşük 5.8018 lira ve en yüksek 5.8569 lirayı gördükten sonra, 5.85 - 5.86 lira aralığında, euro ise en düşük 6.4603 lira ve en yüksek 6.5311 lirayı gördükten sonra, 6.52 – 6.53 lira aralığında seyretti. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte 17 Aralık güncel döviz kurları...

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

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