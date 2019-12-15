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  • 16.12.2019 07:44
  • Son Güncelleme: 16.12.2019 07:48

son durum: 16 Aralık 22 ayar bilezik, gram, çeyrek fiyatı ne kadar?

son dakika... Halk arasında yastık altı yatırımı olarak adlandırılan altının gram fiyatı geçtiğimiz hafta kapanıştayüzde 0,36 azalışla 275,20 liradan tamamlamıştı. yeni haftaya aynı seviyelerde 275,78 liradan başladı. Peki, bugün , gram, çeyrek ve fiyatları ne kadar? İşte 16 Aralık ...

Altın fiyatları son dakika... Son haftalarda yatay seyreden altın fiyatlarında hafif yönlü düşüş yaşanıyor. İstanbul Kapalıçarşı'da, geçtiğimiz hafta kapanışta çeyrek altın 448,00 lira, Cumhuriyet altını 1.833,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise yüzde 0,36 düşüşle 275,20 liradan işlem görmüştü. Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 16 Aralık canlı altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

16 Aralık tarihli güncel altın fiyatları şu şekilde:

GRAM ALTIN FİYATI

16 Aralık Pazartesi günü gram altın 275,78 liradan alınırken, 275,86 liradan satılıyor.

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