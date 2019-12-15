Altın fiyatları son dakika... Son haftalarda yatay seyreden altın fiyatlarında hafif yönlü düşüş yaşanıyor. İstanbul Kapalıçarşı'da, geçtiğimiz hafta kapanışta çeyrek altın 448,00 lira, Cumhuriyet altını 1.833,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise yüzde 0,36 düşüşle 275,20 liradan işlem görmüştü. Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 16 Aralık canlı altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

16 Aralık tarihli güncel altın fiyatları şu şekilde:

GRAM ALTIN FİYATI

16 Aralık Pazartesi günü gram altın 275,78 liradan alınırken, 275,86 liradan satılıyor.

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