16 Aralık euro ve dolar kuru son dakika: Merkez Bankası'nın politika faizinin yüzde 12'ye çekmesi sonrası gerileyen dolar/TL yeniden 5,80'in üzerine çıktı. Bankalararası piyasada 5,80 civarında işlem gören dolar indirim kararının ardından kademeli olarak 5,76'lı seviyelere kadar inmişti. Kur bugün 5,81 civarında işlem görüyor. Avrupa borsaları haftanın son işlem gününü yükselişle tamamladı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 109 bin 300 seviyesine kadar yükseldi. Amerikan doları, Amerika Birleşik Devletleri'nin resmî para birimidir. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar oldu? İşte 16 Aralık güncel döviz kurları alış-satış fiyatı ve tüm detaylar sayfamızda

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