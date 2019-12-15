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  • 16.12.2019 09:43
  • Son Güncelleme: 16.12.2019 09:43

artışta! 16 Aralık euro ve dolar ne kadar oldu? İşte güncel alım satım kuru

Dolarda hareketliliği sürüyor. , beklentiler doğrultusunda hareket eden merkez bankaları ve ABD ile Çin arasında bir ticaret anlaşması imzalanabileceği beklentileri ile yükseldi. Dolar dünkü kapanışta 5.80 - 5.81 lira aralığında seyretti. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar oldu? İşte 16 Aralık güncel kurları... Amerikan doları, Amerika Birleşik Devletleri'nin resmî para birimidir. ABD doları diye de adlandırılır. Dünyada en yaygın kullanılan dövizdir. 2004 yılında dünyada dolaşımda yaklaşık 950 milyar Amerikan doları olduğu tahmin edilmektedir. Bu miktarın 2/3'ü ABD dışındadır

Dolar kuru bugün ne kadar? (16 Aralık 2019)

16 Aralık euro ve dolar kuru son dakika: Merkez Bankası'nın politika faizinin yüzde 12'ye çekmesi sonrası gerileyen dolar/TL yeniden 5,80'in üzerine çıktı. Bankalararası piyasada 5,80 civarında işlem gören dolar indirim kararının ardından kademeli olarak 5,76'lı seviyelere kadar inmişti. Kur bugün 5,81 civarında işlem görüyor. Avrupa borsaları haftanın son işlem gününü yükselişle tamamladı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 109 bin 300 seviyesine kadar yükseldi. Amerikan doları, Amerika Birleşik Devletleri'nin resmî para birimidir. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar oldu? İşte 16 Aralık güncel döviz kurları alış-satış fiyatı ve tüm detaylar sayfamızda

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