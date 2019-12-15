Asgari ücret 2020 zammı, son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Milyonlarca çalışanın merakla beklediği Asgari ücret konusunda yeni gelişmeler yaşanıyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2. toplantısını 10 Aralık'ta yaptı. Peki, Asgari ücret 2020 zammı ne kadar olacak? Asgari ücret ne zaman belli olur? Asgari ücret görüşmeleri bitti mi? Enflasyon oranında verilecek zammın haricinde, asgari ücretten alınan vergi oranlarında indirime gidilerek ek zam vermiş gibi olacak. Asgari ücrete yapılacak zam miktarının Aralık 2019'da belli olması bekleniyor.

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