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  • 15.12.2019 09:42
  • Son Güncelleme: 15.12.2019 09:47

bekar, evli ve çocuklu aileler için ne kadar olacak? 2020 asgari ücret...

Ülkemizde ile çalışanları yakından ilgilendiren haberler gelmeye devam ediyor. Asgari ücret tespit komisyonu görüşmelerinden sonra asgari ücret ile çalışanlar merakla asgari ücret 2020 yılında ne kadar olacağını araştırmaya başladı. 2020'de geçerli olacak Asgari ücrete ne kadar yapılacak? 7 milyon çalışanı yakından ilgilendiren asgari ücret konusunda son gelişmeler yakından takip ediliyor. Eğer farkı oluşursa bu fark da maaşlara yansıtılacak. İlk maaşlar ise 1 Ocak'ta hesaplarda olacak. 2020 Asgari ücret zammı henüz belli olmadı. Zam merakla beklenirken, 3 formül üzerinde duruluyor. Peki asgari ücret bekar, evli ve çocuklu aileler için ne kadar olacak? 2020 asgari ücret brüt net zammı...

Asgari ücret bekar, evli ve çocuklu aileler için ne kadar?

Asgari ücret 2020 zammı, son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Milyonlarca çalışanın merakla beklediği Asgari ücret konusunda yeni gelişmeler yaşanıyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2. toplantısını 10 Aralık'ta yaptı. Peki, Asgari ücret 2020 zammı ne kadar olacak? Asgari ücret ne zaman belli olur? Asgari ücret görüşmeleri bitti mi? Enflasyon oranında verilecek zammın haricinde, asgari ücretten alınan vergi oranlarında indirime gidilerek ek zam vermiş gibi olacak. Asgari ücrete yapılacak zam miktarının Aralık 2019'da belli olması bekleniyor.

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