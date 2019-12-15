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  • 15.12.2019 16:38
  • Son Güncelleme: 15.12.2019 17:00

Mevduat leri güncellendi! en fazla faiz veren hangisi?

da parasını mevduat olarak değerlendirenler düşen lerle birlikte en yüksek faizi veren bankayı aramaya başladı. ’nın Aralık ayı Para Politikaları Kurulu toplantısında politika faizini yeniden düşürtmesi sonrasında bankaların vadeli hesap faiz oranları da adeta dibe çakıldı. Mevduat faiz oranları her geçen gün düşüyor. Analistlerin yaptığı değerlendirmelere göre bankaların müşterilerine sundukları güncel mevduat faiz oranlarının enflasyon rakamlarına göre karşılaştırılmasında parasını faize yatıran vatandaşların zarar etmeye başladığı belirtildi. Peki en fazla hangisi? veren bankaları haberimizde verdik.

32 günlük en fazla faiz veren banka hangisi?

Kredi faiz oranları devamlı olarak düşmeye devam ederken kredi faizlerinde yaşanmış olan düşüş mevduat faiz oranlarına da yansıdı. Merkez Bankası'nın 12 Aralık'ta yaptığı PPK toplantısının ardından faiz oranı yüzde 12'ye düşürüldü. Faiz oranının indirilmesinin ardından, bankaların mevduat faiz oranları da geriledi. Parasını bankada değerlendirmek isteyenler de en yüksek faiz veren bankayı aramaya başladı. İşte güncel mevduat faizi oranları... Türkiye'deki bankaların verdiği en yüksek faiz ise yüzde 12.25 olarak öne çıkıyor. Bazı bankalar ise yüzde 6.50'ye kadar faizleri düşürmüş durumda. Bankaların müşterilerine sunduğu vadeli mevduat hesabı; getirilen paraların hiç dokunulmamak şartıyla belirli bir süreliğine bankaya bırakılması ve bankanın da karşılığında faiz ödemeleri yapmasıdır.

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