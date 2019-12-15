Kredi faiz oranları devamlı olarak düşmeye devam ederken kredi faizlerinde yaşanmış olan düşüş mevduat faiz oranlarına da yansıdı. Merkez Bankası'nın 12 Aralık'ta yaptığı PPK toplantısının ardından faiz oranı yüzde 12'ye düşürüldü. Faiz oranının indirilmesinin ardından, bankaların mevduat faiz oranları da geriledi. Parasını bankada değerlendirmek isteyenler de en yüksek faiz veren bankayı aramaya başladı. İşte güncel mevduat faizi oranları... Türkiye'deki bankaların verdiği en yüksek faiz ise yüzde 12.25 olarak öne çıkıyor. Bazı bankalar ise yüzde 6.50'ye kadar faizleri düşürmüş durumda. Bankaların müşterilerine sunduğu vadeli mevduat hesabı; getirilen paraların hiç dokunulmamak şartıyla belirli bir süreliğine bankaya bırakılması ve bankanın da karşılığında faiz ödemeleri yapmasıdır.

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