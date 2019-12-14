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  • 14.12.2019 19:30
  • Son Güncelleme: 14.12.2019 19:30

? 2020 yılında ? İşte 14 Aralık fiyat listesi

Kısa bir süre önce sosyal medyada kullanıcıların sigaraya zam yapılacak iddiası tiryakilerin aklına "?" sorusunu getirdi. Ortaya atılan iddialarla birlikte özellikle şu günlerde 2020 yılında sorusunun yanıtı merak ediliyor. Geçtiğimiz günlerde sigara başta olmak üzere tütün mamullerinde düz ve standart paket uygulamasına geçildi. Eski paketlerin satışına 5 Ocak 2020 tarihine kadar devam edilecek. Peki, sigaraya zam gelecek mi? İşte 14 Aralık sigara fiyat listesi...

2020 yılında sigara fiyatları ne kadar olacak?

Yaz aylarında sigara fiyatlarına yapılan 3 TL'lik zam yapılmıştı. Bu hafta sosyal medyada sigaraya zam geleceğine dair ortaya iddialar atıldı. İddiaların ardından sigara tiryakileri arama motorlarında "Sigaraya zam mı yapıldı?" sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Aynı zamanda 2020 yılında sigara fiyatları ne kadar olacak sorusu da günün en çok araştırılanları arasında yerini aldı. İşte 14 Aralık güncel sigara fiyat listesi...

SİGARAYA ZAM MI YAPILDI?

Yeni yılda sigaraya zam gelip gelmeyeceğine dair bir bilgi bulunmuyor. Sigaraya zam konusunda herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.

Zam geleceği iddia edilen sigara markaları için bir sonraki sayfaya geçiniz...

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