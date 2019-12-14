Yaz aylarında sigara fiyatlarına yapılan 3 TL'lik zam yapılmıştı. Bu hafta sosyal medyada sigaraya zam geleceğine dair ortaya iddialar atıldı. İddiaların ardından sigara tiryakileri arama motorlarında "Sigaraya zam mı yapıldı?" sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Aynı zamanda 2020 yılında sigara fiyatları ne kadar olacak sorusu da günün en çok araştırılanları arasında yerini aldı. İşte 14 Aralık güncel sigara fiyat listesi...

SİGARAYA ZAM MI YAPILDI?

Yeni yılda sigaraya zam gelip gelmeyeceğine dair bir bilgi bulunmuyor. Sigaraya zam konusunda herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.

Zam geleceği iddia edilen sigara markaları için bir sonraki sayfaya geçiniz...