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  • 14.12.2019 18:26
  • Son Güncelleme: 14.12.2019 18:26

nda düşüş! 14 Aralık anlık tam, yarım, gram ve ne kadar oldu?

yatay yönde seyrini sürdürürken altın alıp yatırım yapan vatandaşlar güncel fiyatlar hakkında bilgi edinmek istiyor. İstanbul Kapalıçarşı'da, dünkü kapanışta çeyrek altın 448,00 lira, Cumhuriyet altını 1.833,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise yüzde 0,36 düşüşle 275,20 liradan işlem görmüştü. Peki, 14 Aralık anlık tam, yarım, gram ve ne kadar oldu? İşte piyasalarda güncel durum...

Altında düşüş! Gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar?

Hafta sonu altın fiyatlarının ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bu hafta borsa, altın ve döviz kazandırdı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 1,48'lik kazançla 110.476,59 puandan kapattı. Endeks, hafta içinde en düşük 107.464,90 puanı, en yüksek ise 111.910,40 puanı gördü. İşte 14 Aralık anlık tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

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