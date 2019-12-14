Hafta sonu altın fiyatlarının ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bu hafta borsa, altın ve döviz kazandırdı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 1,48'lik kazançla 110.476,59 puandan kapattı. Endeks, hafta içinde en düşük 107.464,90 puanı, en yüksek ise 111.910,40 puanı gördü. İşte 14 Aralık anlık tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?