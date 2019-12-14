Evora İzmir’e değer kattı

Evora İzmir projesi, Yeni Asır tarafından düzenlenen 'EGE YİİT ÖDÜLLERİ'nin 'İzmir'e değer katanlar' kategorisinde büyük ödüle layık görüldü. Emlak Konut GYO güvencesi ve Teknik Yapı - Halk GYO ortaklığı tarafından İzmir Konak'ta inşa edilen projenin ödülünü Teknik Yapı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Umut Durbakayım aldı. Ödül töreninde konuşan Umut Durbakayım, Alsancak'ta bulunan Evora İzmir'de ticari birimlerle birlikte kurgulanan sanat galerileri ve atölyelerin, konut sahiplerinin dışında tüm İzmirliler'e hizmet eden kamusal alanlara da ev sahipliği yapacağını söyledi. Durbakayım, projede, 12 bin metrekarelik park alanının yaşayanlar için oksijen deposu olacağını belirterek, "Kordon'a yürüme mesafesinde ve yeşil ile mavinin iç içe olduğu projede toplam 18 bin 800 metrekare yeşil alan bulunacak. Toplam bin 54 adet bağımsız ünitenin yer alacağı projede, ayrıca bir otel ve kültür merkezi yer alacak" dedi. Halk GYO Genel Müdürü Dr. Feyzullah Yetgin de bu ödülün kendileri için büyük bir anlam ifade ettiği belirterek, "Evora İzmir, şehrin tüm dokusunu bünyesinde barındıran, İzmir'in kent kültürünü yansıtan ve geleceğe taşımayı amaçlayan bir proje" diye konuştu.
- Ekonomi
- 14.12.2019
- Gazete
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