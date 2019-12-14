Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 14.12.2019 17:24
  • Son Güncelleme: 14.12.2019 17:24

ve hafta sonu ne kadar oldu? 14 Aralık canlı dolar ve euro alış satış fiyatı nedir?

14 Aralık Cumartesi günü vatandaşların merakla araştırdığı konular arasında ve nun ne kadar olduğu bulunuyor. Dünkü işlem gününde dolar en düşük 5.7699 lira ve en yüksek 5.8182 lirayı gördükten sonra, 5.80 - 5.81 lira aralığında işlem görmüştü. Hafta sonu dolar ve euro fiyatlarını merak eden vatandaşlar piyasalardaki güncel fiyatları araştırıyor. Merkez Bankası faiz kararının açıklanmasının ardından dolar/TL işlem gününde en düşük 5.7628 lira ve en yüksek 5.8113 lirayı gördükten sonra, 5.76 - 5.77 lira aralığında seyretmişti. İşte 14 Aralık canlı dolar ve euro alış satış fiyatı...

Dolar ve euro hafta sonu ne kadar oldu?

Dolar ve euro hafta sonu ne kadar oldu sorusu günün en çok araştırılanları arasında yer aldı. Merkez Bankası 12 Aralık'taki indirimle birlikte, son dört toplantısında faizleri toplam 12 puan indirimle yüzde 12'ye düşürdü. Dolar dünkü kapanışta 5.80 - 5.81 lira aralığında seyretti. Piyasalarda ABD ile Çin arasındaki ticaret gelişmeleri yakından takip ediliyor. Peki, Dolar ve euro hafta sonu ne kadar oldu? 14 Aralık canlı dolar ve euro alış satış fiyatı nedir? İşte piyasalardaki güncel durum...

DOLAR VE EURO HAFTA SONU NE KADAR OLDU?

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriDolar ve euro hafta sonu ne kadar oldu? 14 Aralık canlı dolar ve euro alış satış fiyatı nedir?
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri