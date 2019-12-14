Dolar ve euro hafta sonu ne kadar oldu sorusu günün en çok araştırılanları arasında yer aldı. Merkez Bankası 12 Aralık'taki indirimle birlikte, son dört toplantısında faizleri toplam 12 puan indirimle yüzde 12'ye düşürdü. Dolar dünkü kapanışta 5.80 - 5.81 lira aralığında seyretti. Piyasalarda ABD ile Çin arasındaki ticaret gelişmeleri yakından takip ediliyor. Peki, Dolar ve euro hafta sonu ne kadar oldu? 14 Aralık canlı dolar ve euro alış satış fiyatı nedir? İşte piyasalardaki güncel durum...

DOLAR VE EURO HAFTA SONU NE KADAR OLDU?