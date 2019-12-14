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  • 14.12.2019 16:55
  • Son Güncelleme: 14.12.2019 16:55

Tek tek duyuruldu! 100 bin konut ne zaman yapılacak? İşte başvuru şartları, fiyatları, yapılacağı ilçeler

100 Bin Sosyal Konut Tanıtım Toplantısı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 100 bin sosyal konut müjdesini açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdeli haberi vermesiyle TOKİ 100 bin sosyal hakkında detaylar merak edilmeye başlandı. 100 bin sosyal konut projesine kimlerin başvuracağı, hangi ile ne kadar konut yapılacağı, başvuru şartları ve konut fiyatları hakkındaki detaylar netleşti. Projeyle ilgili detayları merak edenler ise TOKİ 100 bin konut hangi il ve ilçelere yapılacak sorusuna yanıt arıyor. İşte ve fiyatları...

TOKİ 100 bin konut hangi il ve ilçelere yapılacak?

Bugüne kadar binlerce aileyi uygun fiyatlarla ev sahibi yapan TOKİ vatandaşlara yeni projeler sunmaya devam ediyor. 100 bin konut projesiyle yine ailelerin yüzü gülecek. Dar gelirli aileler için uygun fiyatlı konut müjdesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verildi. 100 bin sosyal konut için başvuru tarihleri, başvuru şartları ve konutların hangi ilde kaçar tane yapılacağı netleşti. Peki, TOKİ 100 bin konut sosyal konut başvuruları ne zaman başlayacak? TOKİ sosyal konut başvuru şartları nelerdir? İşte TOKi sosyal konut projesine dair bilinmesi gerekenler...

TOKİ 100 BİN SOSYAL KONUT BAŞVURULARI NE ZAMAN?

TOKİ 100 bin sosyal konut projesi için başvuru tarihi 15 Aralık 2019-15 Ocak 2019 olarak duyuruldu.

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