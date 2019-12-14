Bugüne kadar binlerce aileyi uygun fiyatlarla ev sahibi yapan TOKİ vatandaşlara yeni projeler sunmaya devam ediyor. 100 bin konut projesiyle yine ailelerin yüzü gülecek. Dar gelirli aileler için uygun fiyatlı konut müjdesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verildi. 100 bin sosyal konut için başvuru tarihleri, başvuru şartları ve konutların hangi ilde kaçar tane yapılacağı netleşti. Peki, TOKİ 100 bin konut sosyal konut başvuruları ne zaman başlayacak? TOKİ sosyal konut başvuru şartları nelerdir? İşte TOKi sosyal konut projesine dair bilinmesi gerekenler...

TOKİ 100 BİN SOSYAL KONUT BAŞVURULARI NE ZAMAN?

TOKİ 100 bin sosyal konut projesi için başvuru tarihi 15 Aralık 2019-15 Ocak 2019 olarak duyuruldu.